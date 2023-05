Depuis ce lundi, jusqu’au 30 juin 2023, l’application “Dégâts agricoles” est ouverte dans Pac-on-Web pour l’encodage des demandes d’indemnités relatives aux dégâts liés à la sécheresse de 2022. Cette démarche, déjà utilisée pour la sécheresse 2020, permet de réduire le temps de traitement des dossiers et donc des paiements plus rapides.

”Durant l’été 2022, notre pays a connu une période de sécheresse sévère, rappelle le ministre Willy Borsus. Un nombre important d’agriculteurs, sur l’ensemble du territoire de la Wallonie, ont subi, de ce fait, des répercussions sur leurs récoltes. C’est face à l’ampleur des dégâts que le gouvernement s’est positionné. Il a donc décidé de reconnaître la sécheresse pour la période allant du 1er juillet au 31 août 2022, d’en délimiter son étendue géographique et d’en définir les modalités d’indemnisation. Les prairies permanentes et temporaires sont concernées par cette reconnaissance.”

L’IRM a reconnu le caractère exceptionnel de la sécheresse pour toute la Wallonie. Au total, 254 villes et communes ont introduit une demande de reconnaissance auprès du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Les données transmises par les communes ont permis de réaliser une synthèse de l’importance des dégâts au niveau de la Wallonie. D’après ces données près de 7 000 agriculteurs ont été touchés.

”Il est important de reconnaître ces périodes de sécheresse qui ont de grands impacts sur nos exploitations et donc sur le revenu agricole déjà trop bas, poursuit Willy Borsus. Les prairies ont été les plus touchées par cet épisode de sécheresse : en effet, près de 79 %, soit 280 345 hectares, de toutes les prairies déclarées (354 496 hectares) ont subi au moins 44 % de pertes de rendement. C’est pourquoi une indemnisation brute de 222 € par hectare a été fixée pour ces superficies, comme 2018 et 2020.”

Des vidéos explicatives pour préparer et aider au mieux à l’opération d’encodage sont disponibles sur le portail de l’Agriculture (agriculture.wallonie.be). La demande doit être accompagnée des procès-verbaux de constat des dégâts ainsi que du contrat d’assurance, si l’agriculteur en a contracté une. De plus, les agriculteurs peuvent, s’ils le souhaitent, solliciter une aide auprès des services extérieurs du SPW ARNE pour introduire leur dossier.