L’un des suspects de la tentative de meurtre de Givry vient d’écoper d’un an de prison

Mais ce n’est pas pour ce fait que Didier Lambert-Joaquim vient d’être condamné à un an de prison et 800 € d’amende. Dans la nuit du 28 au 29 avril 2022, il a frappé sa compagne, qui a souffert de plusieurs hématomes, d’une commotion cérébrale et d’une perforation au niveau du tympan. Entendue par les services de police, la jeune femme dira que ce n’est pas la première fois qu’elle est victime de coups. Aucun élément ne pouvant l’attester, le Bastognard sera condamné uniquement pour la scène du 28 avril 2022.

Pas de sursis probatoire

Le Parquet avait requis 18 mois de prison. L’avocate du prévenu, Me Cremer, avait plaidé pour un sursis probatoire. Cette mesure ne lui sera pas accordée, le Tribunal estimant que l’adresse de résidence qu’il a fournie reste hypothétique.

Signalons que Didier Lambert-Joaquim est en état de récidive légale, puisque les faits de violence conjugale ont été commis avant l’expiration du délai de cinq ans depuis qu’il a purgé sa peine de dix ans de prison, pour le meurtre de Luigi Secci en mars 2006 à Bastogne. Il avait été condamné par la Cour d’assise de Liège en janvier 2010.