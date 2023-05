10 ans de prison requis contre un réfugié qui avait poignardé un joggeur à Bouillon

"Je n’ai jamais voulu tuer ce monsieur. Je voulais juste le frapper. Le problème est que je n’avais pas pris mes médicaments. J’ai plein de problèmes psychologiques. J’ai fui mon pays, l’Afghanistan, où les Talibans faisaient régner la terreur", répond le prévenu.

La présidente Carine Thomas l’interroge: "Pourquoi avoir pris un couteau et frapper ce joggeur, sans raison ?"

Réponse: "J’avais mangé une pomme dans ma chambre. J’ai gardé simplement le couteau dans ma poche, un peu par hasard."

Lésions irréversibles

Partie civile pour le joggeur de Bouillon, Me Paul-Emmanuel Ghislain détaille la grave agression qu’a subie la victime. "C’était le 29 avril 2022, un peu avant 14 h. Mon client venait de terminer son jogging et marchait pour rentrer chez lui (NDLR. Rue du collège) lorsqu’il a senti un individu arriver derrière lui et lui porter un coup dans le dos. Dans un premier temps, mon client pensait à un coup de poing. Mais c’était un coup de couteau suivi de trois autres, dont un qui visait le cou, la carotide ! Le plus grave est que la victime a voulu se défendre avec son bras, mais que le couteau a vilainement percé le bras et le coude.

Un an après cette grave agression, la victime est toujours en arrêt de travail. Son bras gauche blessé ne guérit pas. Il sera en incapacité permanente. Et il v it continuellement , depuis les faits, dans le stress", termine M Ghislain.

Tentative de meurtre

Pour la substitut du procureur du roi Anne-Sophie Guilmot, "la tentative de meurtre est établie. Le malheureux joggeur a été agressé sauvagement et gratuitement. J’ose presque dire que sa vie est détruite." Mme Guilmot réclame 10 ans de prison contre le réfugié afghan.

Avocate du prévenu, Me Florine Parmentier met en avant la jeunesse très difficile du jeune Aghan dans son pays, toujours dans la crainte des arrivées des talibans. Il était policier dans son village. "Il est venu en Belgique en 2020 car il voulait la sécurité ici et trouver un travail. Mais il doit absolument prendre des antidépresseurs et des neuroleptiques pour soigner des problèmes psychologiques. Or lors de l’agression à Bouillon en 2022, il n’avait pas pris ses médicaments."

Jugement le 8 juin.