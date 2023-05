Les sanctions sont connues...et légères après la bagarre lors de Houffalize - Arlon: "Il y a quand même eu une tentative d'étranglement"

Le CP a convoqué plusieurs protagonistes lors de sa séance d'hier soir. Les délégués des deux clubs ont dû s'expliquer sur le comportement du public et de leur équipe. Le joueur Vazzana et l'entraîneur Guy François (Arlon) étaient convoqués pour être monté dans les tribunes pour donner un coup de poing pour le premier et pour avoir repoussé l'arbitre des deux mains pour le second.

Une description à faire peur

Le juge de ligne liégeois a relaté ce qu'il a vu et ce n'était vraiment pas beau. Le délégué houffalois a eu le courage de révéler le nom du comitard qui a tenté d'étrangler Guy François à tel point "qu'il était tout rouge", dixit le juge de ligne. Le même délégué a reconnu que son joueur Clotuche avait allumé les Arlonais avant et pendant la rencontre et que ces derniers avaient répondu du tac au tac.

Tout le monde s'accorde à dire que les coups échangés entre supporters des deux équipes étaient violents, Guy François reconnaît avoir touché légèrement l'arbitre, les deux camps admettent que la montée des deux équipes dans les gradins était impressionnante et que des joueurs ont allègrement participé aux coups échangés, que le N°7 arlonais est celui qui est monté le premier dans les tribunes, entraînant les deux équipes. Mais les deux délégués ont cherché à minimiser les faits et à calmer le jeu. Cela n'a pas plu à la représentante du parquet, Me Coralie Paul qui a été choquée par leurs discours.

Elle leur reproche de dire que "ce n'est que du football et que ce n'est pas si grave". Elle n'a jamais vu de choses pareilles et se refuse de les banaliser. "Il y a quand même une tentative d'étranglement, ajoute-t-elle. Une dame et un homme à terre dans les tribunes ont été roués de coups, un arbitre s'est réfugié dans le vestiaire tellement il a pris peur." Elle aurait pu ajouter que de tels faits sont punissables devant les tribunaux correctionnels. D'ailleurs, deux plaintes ont été déposées. Les peines ne sont pas à la hauteur des faits. Raphaël Vazzana est blanchi (Me Paul ne veut pas qu'il paye pour tous les autres), Guy François prend deux matches de suspension et les deux clubs prennent une amende de 300€.