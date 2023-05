30 kg de cannabis dans sa voiture à Messancy: il est condamné à 300 heures de travail

Un quadragénaire a été intercepté sur le parking du Cora de Messancy avec deux sacs bourrés de 30 kg de cannabis. Il a refusé toute collaboration avec les enquêteurs notamment au niveau de son fournisseur et de l’endroit où il chargeait sa marchandise. L’analyse de sa téléphonie et l’exploitation des caméras ANPR qui, disséminées sur le réseau routier, permettent de lire les plaques d’immatriculation, ont été déterminantes. Elles prouvent ses nombreux déplacements entre la Hollande et le Sud-Luxembourg et ses contacts avec des clients notoirement connus dans le monde de stupéfiants.