Vu qu’il semble ranger des affaires de stup, le tribunal lui accorde un sursis de cinq ans, uniquement pour vingt mois de sa peine. Sa voiture et la somme de 2 045 € saisie sur lui au moment de son arrestation ont été confisquées. Il avait fait immatriculer ses autres véhicules au nom de sa vieille tante. Ses cinq copains qu’il a fait venir pour cultiver et écouler le cannabis ont été condamnés à un an de prison et à 8 000 € d’amende ; mais, depuis leur libération contre une caution de 2 500 € qu’ils ne reverront jamais, ils se sont évanouis dans la nature, probablement à l’étranger.

L’aide d’un étudiant boursier grand-ducal?

Tout a débuté par un contrôle de police banal dans la sulfureuse rue de Rodange à Athus.

Les policiers ont été interpellés par une forte odeur de cannabis. Entrés dans le bâtiment d’où émanaient les effluves, ils ont découvert une importante culture de plants de cannabis, quasiment une usine.

Les deux hommes présents sur place ont été arrêtés, l’enquête a pu démarrer.

Adnand Bregu louait deux maisons : une à Athus pour la culture, une autre à Arlon, avenue Patton pour héberger ses compatriotes qui débarquaient dans le Sud-Luxembourg pour y "travailler".

Le chef de l’association a prétendu être étudiant et bénéficier de bourses d’études grand-ducales qui expliquent son train de vie.

Il se dit étranger au trafic et charge ses acolytes, qu’il dit avoir aidée par sympathie pour la communauté de son pays. "Ces explications ne sont absolument pas crédibles, insiste le juge André Jordant. Les voitures du prévenu ont été régulièrement repérées aux Pays-Bas et aux abords d’un café à Liège. Elles étaient régulièrement garées à proximité des deux maisons arlonaises."

La culture du cannabis étant très énergivore en électricité, les compteurs de la rue d’Athus ont été trafiqués. La firme Ores s’est portée partie civile et réclame près de 25 000 € de préjudice.