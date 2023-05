Une nouvelle conseillère communale Ecolo à Virton

La nouvelle conseillère des Verts, enseignante, a "dédié son engagement politique à chaque acteur de la Commune de Virton qui, par sa spécificité et dans son domaine, est une personne unique, mais combien importante puisqu’elle contribue à la vie de ce qui est commun à tous: notre commune !"

Marie-Anne Claude-Escudero a encore dit que "la communication positive, bienveillante, constructive, serait son fil conducteur."

Un directeur financier commun

Il y a quinze jours, le maire Culot avait mis en avant les avantages d’avoir un directeur financier commun pour la Ville et le CPAS. "Une fausse bonne nouvelle", estime Michel Mullens (Engagés). Cela veut dire que le directeur financier devra prester entre 55 et 60 h/semaine ! (3/4 temps pour la commune et 1/2 temps pour le CPAS). Cela ne nous inquiète-t-il pas ? Vous n’anticipez pas de risques psychosociaux pour lui-même et/ou les deux services financiers ?" Le maire lui répond que d’autres communes, telles Marche ou Libramont, ont un directeur financier commun. Pour Annick Van den Ende (Citoyens), l’économie de gain salarial pour la Commune avec un seul directeur financier (35 000 €) est trop faible par rapport au risque encouru.

Au vote, la minorité dit non à ce poste de directeur financier commun.