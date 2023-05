L'association des commerçants et des artisans de Virton a dévoilé son nouveau site web

Aller plus loin, bien au-delà de la Gaume et de ses paysages bucoliques ; tel est l’objectif recherché par l’ACAV. Attirer des touristes, mais aussi de nouveaux investisseurs. "Ce site web est une vitrine pour nos commerçants. Avec le nouveau projet immobilier qui verra le jour à Rabais, c’est un bon moyen de nous mettre en avant et de favoriser nos commerces. Avec ce site web et notre présence sur Facebook, Instagram et YouTube, nous voulons montrer que nous sommes bien là", précise Virginie André.

Une page par commerce

Au travers de cette vitrine en ligne, chaque commerçant (ayant tout de même payé sa cotisation annuelle de 125 euros à l’ACAV), est automatiquement référencé. Chaque membre a sa propre page sur laquelle on peut retrouver les informations de base: horaires, numéro de téléphone, adresse… On peut trier et rechercher un commerce par village ou par thématique. Pour l’instant, une trentaine de commerçants a été référencée.

Ce site web et ce logo ont été réalisés de manière locale par une commerçante virtonnaise, également membre de l’association des commerçants et des artisans de Virton. "C’est Julie Jacob, de Parasol Studio, qui a tout créé et qui supervise le site. Elle nous a apporté sa vision jeune et dynamique. Nous avons désormais un beau site web qui fonctionne très bien également sur les smartphones et tablettes", poursuit Virginie André.

On l’aura compris, le web et le digital, sont visiblement devenus les nouveaux centres d’attention de l’ACAV. À l’heure du click & collect (N.D.L.R.: les achats en ligne avec récupération de la commande en boutique), on imagine donc facilement que la suite naturelle des choses serait de créer une plateforme en ligne permettant de vendre les produits des commerçants de Virton. "Non, pas du tout. Mais par contre, nous entretenons une très bonne relation avec l’agence de développement locale dirigée par Mireille Béver", répond Virginie André. On aura essayé.

Répertorier les cellules vides de Virton

Par contre, relevons tout de même une initiative non-négligeable que nous devrions bientôt observer sur ce site: "On va répertorier les cellules vides de Virton sur notre site pour justement donner envie à de futurs investisseurs de venir s’installer chez nous. Cela sera fait prochainement", assure-t-elle.

Rajoutons, enfin, que le projet a été entièrement financé sur fonds propres et est appelé à évoluer notamment en s’ouvrant encore plus aux commerçants qui se trouvent en dehors du centre. "Je veux que cela soit ouvert à tout le monde et au-delà du Grand Virton. Nous avons beaucoup de commerçants dans les villages, c’est important de ne pas les oublier", termine Virginie André.

www.virtonbouge.be