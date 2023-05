Chèques-repas pour le personnel de Vivalia : “Aucune décision n’a encore été prise”

Pascal Mertens, directeur général de Vivalia, vient de réagir. “Je suis très surpris par cette sortie des syndicats dans la presse. En effet, en ce qui concerne les chèques repas, aucune décision n’a encore été prise. Le sujet sera abordé au Bureau exécutif ce mardi 16 mai, puis au conseil d’administration la semaine prochaine. Cette sortie est incompréhensible. Un coup de bluff pour influencer la décision ?”

Le directeur général rappelle qu’avant la période Covid, en 2019, la valeur d’un chèque repas était fixée à 3 euros. Les membres du personnel qui avaient gardé leurs anciens statuts n’en recevaient pas. “En période Covid, la valeur a été relevée à 5 euros pour la grande majorité du personnel, sous statut Vivalia ou non. Certaines catégories ont même reçu un montant de 8 euros. Ces mesures Covid prennent fin le 31 mai.”

Ce mardi, Pascal Mertens proposera de fixer la valeur à 5 euros pour tous les membres du personnel sous statut Vivalia. “Les personnes qui ont gardé leur ancien statut n’en recevront plus, mais elles ont d’autres avantages. Il est vrai que pour certaines catégories, la valeur sera moins élevée que pendant la période Covid.”

Quant à la suppression de deux jours fériés extra-légaux, le directeur général explique qu’il s’agit du 27 septembre et du 2 novembre. “Précédemment, ces jours-là, les hôpitaux n’étaient pas accessibles aux patients qui devaient passer des examens ou se rendre à une consultation. Nous avons décidé de donner deux jours de plus aux patients. Ces jours-là seront compensés par deux jours de congé, à prendre au choix. Certes, la prime de week-end ne sera plus accordée, mais l’occasion reste offerte à tous de travailler le week-end en dehors de cette période.”