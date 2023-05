Au parc Chlorophylle à Dochamps (Manhay), l’écart en termes de fréquentation est impressionnant. En effet, alors que le parc a accueilli 4 493 visiteurs, du 29 avril au 7 mai, ils n’étaient que 889 du 8 au 14 mai.

Selon la directrice, Marie Manguette, la météo n’explique pas à elle seule la forte baisse de fréquentation par rapport au début des vacances. “La première semaine a été marquée par une présence massive de touristes néerlandais. En effet, ils représentaient 41,3 % des visiteurs, contre 9,8 %, la deuxième semaine, qui ne correspondait plus à une période de congé scolaire aux Pays-Bas.”

La directrice a comparé les chiffres par rapport à l’an dernier, même si les vacances de Pâques tombaient plus tôt, du 4 au 15 avril. “Du 30 avril au 8 mai 2022, 3 763 personnes ont visité le parc. La semaine suivante, du 9 au 15 mai, ils étaient 903. Si l’on compare les deux années, à la même période, la fréquentation a augmenté de 20 %. ”

À Houtopia, la directrice Delphine Didriche ne dispose pas encore de chiffres mais sur base des premières estimations, elle souligne, elle aussi, que la première semaine a été très satisfaisante alors que la deuxième s’est avérée nettement moins bonne.

À la Roche-en-Ardenne, le syndicat d’Initiative qui gère l’accueil touristique pour le Cœur de l’Ardenne, plus de 1000 personnes ont été accueillies au bureau pour prendre des renseignements principalement sur les promenades, le vélo, le kayak, les brocantes, les manifestations et attractions touristiques.

” Nous gérons deux sites touristiques, le parc à Gibier et le château de La Roche-en-Ardenne, rappelle Emilie Lambert, coordinatrice au syndicat d’initiative. La première semaine a été très belle avec une bonne fréquentation malgré la météo maussade et souvent annoncée négative par les médias. Pour des visiteurs d’un jour, cela ne motive pas à prendre la route pour se rendre chez nous. Nous avons accueilli 40 % de visiteurs Hollandais, 20 % de Belges néerlandophones et moins de francophones.”

Emilie Lambert poursuit en disant que la deuxième semaine a été plus calme. “Beaucoup sont partis à l’étranger. Il n’y avait plus que les Belges en vacances mais encore un bon tiers des touristes présents par rapport à la première semaine. Un bilan positif des promeneurs et des motards aux terrasses des commerces, parfois entre les gouttes.”

Chez Ardn-Bnb, à La Roche-en-Ardenne, ce qu’annonçait Emilie Lefebvre, administratrice, se confirme. Si la quarantaine de gîtes affichait complet le week-end du 28 avril au 1er mai et presque complet par la suite, la deuxième semaine n’a pas été bonne avec un taux de remplissage de 18 à 28 % comme en basse saison.