Attaqué par la rouille, il avait besoin d’un sérieux lifting qui a été opéré aux ateliers de Léopold Gérard à Fratin (Étalle) où il a été sablé, métallisé puis repeint.

L’engin ne reprendra jamais sa place au-dessus du futur parking souterrain de la place Léopold.

Il a été installé définitivement ce lundi à la place du 2e bataillon des fusiliers de Remagen, à côté du monument dédié au général Patton.

Ce char avait été installé sur la place Léopold en 1984 à l’occasion du 40e anniversaire de la libération d’Arlon par les troupes américaines.

L’adjudant-major Guy Klinkenberg, conservateur du musée militaire au camp Bastin, gestionnaire du char, nous précise: "Le char est donc parti en mars 2021 vers Fratin. Quelques mois plus tard, l’engin a été ramené au camp Bastin à Stockem où les marquages d’unité, l’étoile américaine de part et d’autre de la tourelle, le marquage d’unité à la IIIe armée 704e Tank destroyer, compte tenu que le blindé est un chasseur de chars, ont été réalisés par nos soins, musée militaire et Indian Head."

Inauguration le 2 juin

Escorté par la police, le M10 qui pèse 29 tonnes a été reposé à l’aide d’une imposante grue de l’entreprise D. Lemasson de Beho, sur des pavés et une nouvelle dalle qui sert de socle.

Une opération qui commencé vers 8 h 30 pour se terminer vers 13 h.

La stèle Patton qui jouxte de char, a elle aussi été nettoyée, de même que la borne de la Liberté.

La Ville d’Arlon a financé la restauration du char et la réfection et consolidation du socle place Remagen, la Défense s’est chargée quant à elle des différents transports du blindé.

L’inauguration officielle aura lieu le vendredi 2 juin à 12 h 15 en présence des autorités arlonaises et du Lt colonel Decat, commandant du département manœuvres, et rehaussée de la participation de musiciens du Shape.