Le MHM44 fait le récit de la bataille des Ardennes telle qu’elle s’est déroulée dans le secteur de Manhay, Lierneux et Erezée, entre décembre 1944 et janvier 1945. Il livre au visiteur une expérience complète, enrichie par des décors grandeur nature, des supports multimédia, des photos, des documents, des collections, des témoignages de civils et un documentaire contenant des images uniques de la région. Un authentique char Panther, témoin des combats de l’hiver 1944, trône devant le bâtiment.

Créé à l’initiative du War Heritage Institute, le “Belgium, Battlefield of Europe” rassemble des partenaires issus des quatre coins de la Belgique et fédère aujourd’hui 130 musées, sites historiques, organisations et associations qui étudient ou présentent l’histoire de 2000 ans de conflits sur le sol belge.

Le site web www.belgiumbattlefield.be répertorie les nombreuses traces patrimoniales qu’ont laissées ces batailles au fil des ans et les nombreuses activités dont elles font l’objet. Selon sa thématique et son mode de fonctionnement, chacun des partenaires propose au public de visiter un musée et/ou de participer à des événements (exposition, reconstitution, promenade à thème, visite guidée, commémoration, conférence…).