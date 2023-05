La police de Durbuy prend ses nouveaux quartiers dans les locaux de l’ancienne Justice de paix de Barvaux

Voilà donc, l’ancien siège de la Justice de paix de Barvaux recyclé en poste de police, restauré aux normes actuelles pour quelque 500 000 à 600 000€ d’investissements, Une salle d’accueil, des bureaux lumineux et spacieux, une circulation pratique autour d’un point d’eau et des accès sécurisés composent l’ensemble de ce nouveau poste avancé en plein cœur de Barvaux, à deux pas de la Commune, "ce qui est important", précise le commissaire divisionnaire et chef de la zone de police Famenne-Ardenne, Daniel Sommelette. Ici, pas de cellules, elles sont au nombre de cinq pour la zone et toutes à Marche. Toute l’équipe y a pris ses quartiers mi-mars et pour elle, c’est en tout cas "le jour et la nuit !"

Daniel Sommelette explique les raisons de ce déménagement: "Ce projet Infrastructure a toute son importance et présente deux avantages. D’une part celui de maintenir un ancrage fort avec un poste par commune, ce qui n’est pas toujours le cas ailleurs. D’autre part, de placer les collaborateurs dans un cadre magnifique et idéal pour pouvoir performer encore plus efficacement au service des citoyens."

Daniel Sommelette souligne encore la bonne collaboration avec les autorités communales et le Conseil de police sans qui rien ne pourrait se faire, "ainsi que le soutien de tous les collaborateurs que l’on sous-estime souvent et sans lesquels l’étape serait rendue plus difficile".

Et après Durbuy et ses nouveaux locaux, viendra encore le tour de Melreux, Houffalize et la Baraque Fraiture.