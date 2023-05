Deux accidents de la circulation dans la province

Jeudi à 18 h 40, la zone de secours Luxembourg a été appelée pour un accident de la route chemin de Hérisson à Barvaux dans la commune de Durbuy. Une voiture seule en cause a fait une sortie de route et a terminé sa course cinq mètres en contrebas. Les pompiers d’Erezée, Marche et La Roche sont intervenus. Une personne blessée a été prise en charge.