La 90’s au WEX de Marche-en-Famenne: une soirée de "Gala" pour 3 500 nostalgiques

3 500 personnes ont en effet réalisé un véritable bond de plus de 20 ans dans le temps pour revivre le temps d’une soirée leur adolescence. Avec un concept qui a fait ses preuves mélangeant les prestations de DJ avec de mini-concerts.

Avec Gala et Génération Boys Band

Ainsi, au fil de la soirée, on a retrouvé DJ Dave Jay, le régional de l’étape DJ Base pour un mix de quasi 3 heures, le DJ liégeois Oli Soquette qui a fait monter l’ambiance avant l’arrivée de Gala pour une prestation live inédite lors de laquelle elle a interprété ses plus grands tubes de l’époque: Come into my life, Let a boy cry et un autre hymne des années 90, le très attendu Freed from desire repris en chœur par le public.

Avant cela, Génération Boys Band avait ouvert la soirée, dans une nouvelle formule avec deux danseurs. Chris Keller (G.Squad) et Frank Delay (2Be3) ont fait revivre les chansons de leurs groupes respectifs mais également ceux d’Alliage, New Kids ont the Blocks ou encore Backstreet Boys,…

"C’est vraiment chouette de voir l’engouement qu’a suscité cette soirée. Les 3 500 personnes étaient vraiment là pour faire la fête et ont été réceptives tout au long de la soirée, indique Henri Adam, organisateur de cette soirée 90’s. De plus, nous avons énormément tenu compte des remarques et critiques formulées par le public présent lors de la première édition organisée au WEX à l’automne dernier. Nous avons ainsi proposé un show encore plus festif et disposé la salle de façon à ce que tout le monde puisse profiter au mieux du spectacle."

Côté ambiance, une foule d’animations ont également permis de se replonger dans l’atmosphère des années 90: zapping TV avec entre autres pubs, extraits de dessins animés et de séries de l’époque ; une zone de retro gaming mais aussi des playcosteurs. Eh oui, il était possible de prendre une photo aux côtés de Tortue géniale ou de Krilin, les personnages de Dragonball.

La prochaine édition de la 90’s au WEX est d’ores et déjà prévue au printemps 2024. Et pour ceux qui ne pourraient attendre jusque-là, ils pourront se rendre le 7 octobre prochain à Malmedy.