10 bornes pour recharger gratuitement votre vélo à Tintigny

C’est dans le cadre de l’appel à projets du POLLEC 2020 (Politique locale Énergie Climat) que ces nouveaux équipements ont pu être installés. Tous les vélos peuvent s’y connecter, car plusieurs prises sont directement prévues sur la borne. "On a fait le choix de proposer le plus de prises possibles utilisées par les grandes marques de vélos électriques. Ainsi, vous n’avez pas besoin de venir avec votre câble", complète Benjamin Destrée. Des anneaux sont aussi prévus pour attacher et sécuriser votre vélo.

Le coût total de ces bornes est de 60 000 euros (TTC) avec un subside de 50 000 euros. La Commune de Tintigny n’a déboursé "que" 10 000 euros dans cette opération. "Toutes les bornes sont désormais presque opérationnelles. Celles de l’école de Bellefontaine et du terrain de Tintifontaine doivent encore être raccordées, mais elles seront disponibles dès la semaine prochaine", nous assure l’échevin. Actuellement, ce service est totalement gratuit. Des compteurs sont néanmoins installés sur les bornes pour mesurer les consommations. "Je ne pense pas qu’il y aura de consommations significatives. Je suis donc quasi sûr que ce service restera gratuit", ajoute l’échevin Destrée.

Et les voitures ?

Prochaine étape pour Tintigny : l’installation de 6 autres bornes, mais pour les voitures cette fois. Il faudra encore se montrer un peu patient puisque celles-ci ne seront prêtes que pour fin 2023, voire début 2024. "Dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, nous bénéficierons bientôt de 6 bornes de recharge pour voitures électriques sur 5 sites différents. Il y en aura une sur le zoning du Haut du Sud, une à la maison communale, une à l’école de Tintigny, une au parc de Rossignol et deux à la halle de Han", termine Benjamin Destrée. Ici, par contre, point question de recharge rapide comme pour les vélos. Il faudra laisser votre véhicule au minimum 8 heures pour une charge complète…