Durbuy: Des villageois fédérés autour d’un livre sur leur rivière, l’Aisne

"Ce livre a été réalisé grâce à une bourse de la Fondation Roi Baudouin octroyée aux villages sinistrés lors des inondations de juillet 2021, explique d’emblée Marie-France Lesage, l’une des chevilles ouvrières du comité rédactionnel villageois composé d’une quinzaine de personnes. Le projet de la Fondation était"Vis mon village". Pour notre part, nous avons préféré l’intituler"Vis ma rivière"car notre village est intimement lié à la rivière dont il porte d’ailleurs le nom. Notre village est à rue unique, construit le long de l’Aisne sur 2 km. C’est pourquoi il fut si touché par le cataclysme de 2021."

Entretenir la mémoire collective

Dans cet ouvrage qui compte pages, on remonte la rivière à la rencontre des maisons qui la longent. "Ce fut l’occasion pour nous de réaliser le portrait de 70 habitants ou familles, de récolter leurs témoignages et leurs nombreux souvenirs, bons ou mauvais et pas tous nécessairement liés aux inondations de 202. Des souvenirs qui s’étalent de la fin du XIXe siècle à nos jours, précise Marie-France Lesage. Cet ouvrage se veut vraiment un travail de mémoire collectif et a pour but, s’il y en avait besoin, de ressouder les liens entre les villageois qui recevront tous un exemplaire du livre lors du prochain dîner des voisins."

Le livre se présente avec de grandes photos sur la page de droite illustrant à chaque fois un villageois ou une famille devant sa maison avec, en vis-à-vis sur la page de gauche, leurs témoignages ou l’évocation de leurs souvenirs. Le livre comprend encore énormément de photos d’époques, des reproductions de cartes postales,… Un code couleur permet également de repérer facilement les différentes thématiques envisagées: le bleu pour la rivière, le jaune pour l’histoire et le vert pour les souvenirs personnels.

À noter encore la préface écrite par Armel Job, enfant de la vallée de l’Aisne, qui a grandi dans le hameau voisin de Ninane, un poème signé par le doyen du village Cyrille Piérard et un QR Code permettant d’écouter une chanson interprétée par des villageois.

Un travail d’envergure qui a mobilisé tout le village

"Les portraits ont été réalisés par les quatre photographes que compte le village. Ce fut un travail d’envergure pour tous les rédacteurs. La collecte des témoignages a débuté en septembre 2022 et s’est étalée jusqu’à la fin du mois de janvier de cette année. Comptons encore un mois de travail pour l’écriture et la mise en page avant d’arriver à sa publication en ce mois de mai."

Présentation au public durant trois week-ends

Le livre "Vis ma rivière, l’Aisne" sera présenté au grand public à la chapelle Saint-Donat lors de trois week-ends: ceux des 27,28 et 29 mai, des 3 et 4 juin et enfin des 10 et 11 juin de 14h à 18 h.

L’ouvrage est disponible au prix de 20 € à la boulangerie-pâtisserie La Tartelaisne au centre du village.

086/21 29 40