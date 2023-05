Saviez-vous que le Grand-Duché possède l’un des plus beaux châteaux du monde?

"Malgré sa petite taille, le Grand-Duché de Luxembourg est bien pourvu en châteaux – plus de 50 sont répartis sur un territoire plus petit que l’agglomération londonienne", note CNN. Pour le média américain, le château de Vianden, qui surplombe la rivière Our dans le nord du Luxembourg, est "le plus spectaculaire d’entre eux".

Un lieu d’"histoire vivante"

Pour CNN, les châteaux ont de quoi fasciner de nombreuses personnes. Ils combinent un savant mélange d’Histoire et de magie. "Ils sont autant un régal pour les yeux qu’un voyage dans le temps à l’époque où ils ont été créés." Et le château de Vianden ne loupe pas le coche.

L’édifice a été construit entre le XI et XIV siècles sur un ancien site romain qui protégeait l’empire des invasions barbares. Son architecture présente donc un mélange entre des designs romans et gothiques. Il est resté dans les mains royales jusqu’en 1977, à la suite de quoi le Grand-Duc l’a légué à l’État.

Aujourd’hui, le château est un "centre d’histoire vivante". Notamment au travers de son festival médiéval, qui se déroule chaque année durant l’été. Il y met en scène des duels de chevaliers, des spectacles de saltimbanques et des artisans médiévaux.