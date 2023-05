Le chantier de réhabilitation du pont “Cora” à Messancy a débuté

Il est conseillé aux poids lourds en transit d’éviter cette section, de rester sur l’autoroute E411-A6 Arlon Luxembourg et la A3-A31 Luxembourg Metz.

Ces modifications des conditions de circulation permettront de réaliser les réparations nécessaires au-dessus de la N81, ainsi que de poser des glissières de sécurité sur la nationale dans la zone du pont.

Par ailleurs, les règles de circulation locale, l’accès aux commerces notamment, restent inchangées : comme c’est le cas depuis le 13 mars dernier, jusqu’au vendredi 14 juillet, le pont surplombant la N81 et supportant la rue de l’Institut à Messancy est fermé totalement à la circulation. Cette fermeture permet de réduire au maximum la durée du chantier et donc de limiter également l’impact pour les usagers et pour les commerces.

Les usagers sont toujours invités à suivre les déviations mises en place sur la N81 via les giratoires suivants et précédents. L’accès aux piétons reste possible.

Pour rappel, ce chantier de réfection du pont supportant la rue de l’Institut et surplombant la N81 a débuté le 13 mars dernier. Il consiste à réhabiliter l’ouvrage jusqu’à sa dalle de béton, y compris son étanchéité, rehausser le pont de 25 cm afin d’adapter son profil aux gabarits des poids lourds, réhabiliter et élargir les trottoirs, poser de nouvelles glissières de sécurité, sur la N81, à hauteur du pont et enfin, à réfectionner les poutres ainsi que les colonnes du pont. La fin des travaux est prévue pour le début du mois de septembre 2023.

Ce chantier représente un budget de près d’1 million d’euros HTVA. Il est réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la Sofico, le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est la société Galère qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.