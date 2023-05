Défilé final de la MESA à Amberloup : une première !

” Une ASBL a été créée en 2016, en partenariat avec la Défense, rappelle le commandant Didier Ameeuw, directeur de la MESA. Dix communes luxembourgeoises partenaires apportent leur soutien logistique et financier. Cette intervention leur assure, au moins tous les trois ans, l’organisation d’un départ ou d’une arrivée. La Fédération Wallonie Bruxelles, la province de Luxembourg et d’autres partenaires, soutiennent aussi l’événement.”

Les camps seront installés au camping du Benelux à La Roche-en-Ardenne et au centre sportif à Houffalize. Ils seront gérés, respectivement, par les militaires du 1e et du 2e Lanciers ainsi que par le 4e Bataillon Logistique d’Amay. Cette année, un troisième camp accueillera les militaires et leur famille à Bourdon au sein du Camp Roi Albert. Les marcheurs inscrits dans ces camps bénéficieront des navettes de bus vers les étapes journalières.

” Les inscriptions en ligne seront clôturées le 7 juin pour les marcheurs qui souhaitent bénéficier du transport, des repas et/ou du logement, précise le directeur de la MESA. Actuellement, 1 700 civils sont déjà inscrits. Une douzaine d’écoles ont également rentré un formulaire d’inscription. Les enseignants ont confirmé la participation de 500 élèves des classes primaires et maternelles. Nous ne disposons pas encore de chiffres pour les militaires. Aux Belges qui participent à l’événement dans le cadre d’un exercice, s’ajouteront des délégations étrangères. ”

Lors de chaque étape, plusieurs parcours en boucle sont proposés, identiques aux éditions précédentes : 8, 16, 24 ou 32 km. Un trail de 24 km sera organisé le 28 juin dans le cadre de l’étape de Durbuy, mais avec un autre itinéraire.

Le défilé final aura lieu à Amberloup le vendredi 30 à partir de 15 heures. “La tribune sera installée devant le nouveau home la Résidence de l’Ambra, précise Pierre Pirard, bourgmestre de Sainte-Ode. “À ma connaissance, c’est la première fois que le défilé final se déroule dans une aussi petite commune de 2700 habitants. Une réunion a déjà eu lieu sous la houlette de l’échevine des associations. Des buvettes seront tenues le long du parcours et à l’arrivée par des associations locales. Tous les bénéfices seront versés au Télévie.”