Une voiture Citroën Berlingo est conduite par Aziz Ben Ahdmed, Algérien de 29 ans habitant la région de Longwy et déjà condamné à quatre ans pour trafic de drogues par le tribunal de Briey (F) en 2020.

Le passager de la Citroën, Mohamed Ben Khadi, 28 ans, est lui aussi de nationalité algérienne et provient de la région de Longwy.

Des documents trouvés à bord du véhicule renvoient à un 3e larron, Michael Gruslin, de Battincourt (Aubange) et l’enquête révélera que celui-ci loge dans son appartement les deux dealers algériens.

Enfin, un 4e prévenu est identifié par les policiers: un habitant de la rue de Robivaux à Virton, âgé de 38 ans. Il se tenait sur le trottoir à côté du véhicule à Virton, lors du contrôle des policiers.

Le QG à Battincourt

Pour la procureur de division à Arlon, Murielle Seret, les quatre prévenus font partie d’un même réseau de stupéfiants. Une perquisition menée dans l’appartement à Battincourt permet de découvrir de la cocaïne, de l’héroïne ainsi que 8 GSM.

Si elle admet que le 4e prévenu, de Virton, pourrait bénéficier d’une moindre peine et de mesures probatoires, Mme Seret réclame de la prison ferme pour les trois autres: respectivement 3 ans, 15 mois et 1 an de prison.

Me Xavier Koener, conseil de Ben Ahmed, demande au tribunal de "ramener le trafic de stupéfiants à sa juste valeur" et d’accorder le sursis pour tout ce qui excède la détention préventive déjà subie.

Me Stéphanie Kremer, pour Gruslin, demande un sursis probatoire pour son client qui a 40 ans, est père de 8 enfants (la plupart sont placés).

Quantà Me Dimitri Soblet, il estime que son client, habitant de Virton, a juste un problème d’addiction et de consommation, mais lui ne revend pas. L’avocat est favorable à un sursis probatoire.

Le jugement est tombé ce lundi matin à Arlon.

Le juge Philippe Nazé a suivi d’assez près les réquisitions de Murielle Seret.

Aziz Ben Ahmed, en état de récidive, prend 3 ans et 24 000 € d’amende. Mohamed Ben Khadi, qui n’a pas comparu, prend 1 an et 8000€ d’amende.

Michaël Gruslin, de Battincourt, prend 1 ans et 8000 €.

Le 4e prévenu, de Virton, est condamné à 6 mois et 8000€, mais avec un sursis trois ans pour la totalité de la peine de prison et les 7/8es de la peine d’amende.