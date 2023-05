”Une nouvelle fenêtre de fouille a été ouverte, il y a un peu plus d’un mois, dans une zone du Champ de la Longue Pierre où Hélène Danthisne, professeure de préhistoire à l’Université de Liège, a exhumé en 1947 un bloc de poudingue identifié à un menhir abattu, rappelle Christian Frébutte, archéologue à l’Agence Wallonne du Patrimoine. Cette zone est, en effet, réexaminée sur une surface élargie.”

C’est à cet endroit que les découvertes récentes ont été faites. “Trois blocs de poudingue et une pointe de flèche en silex ont été mis au jour, poursuit l’archéologue. Les pierres ont été fragmentées. Nous pensons qu’elles proviennent de deux menhirs abattus enterrés dans des fosses, probablement entre le 16e et le XVIIe siècle. Elles ont sans doute été déplacées pour des raisons agricoles et de spiritualité chrétienne. Il n’est pas prévu de les relever.”

Ce lieu-dit Champ de la Longue Pierre s’étend à mi-distance entre deux allées couvertes. Les sept menhirs mis au jour constituaient un alignement d’une trentaine de mètres, dans l’axe de la ligne hypothétique de 5 km entre Oppagne et Heyd où des menhirs ont été découverts. Les nouvelles découvertes se situent dans l’axe de cet alignement qui est désormais porté à 90 mètres.

Une phase de restauration de l’ensemble des monolithes est planifiée par la Ville de Durbuy en collaboration avec les propriétaires, sous la supervision scientifique de l’Agence Wallonne du Patrimoine. Il est prévu de redresser des menhirs et d’aménager un parcours ponctué de panneaux didactiques, probablement dans le courant de l’année prochaine.

Le projet de restauration comprend le redressement des monolithes découverts en 1984 et 2019 mais également le réaménagement de l’accès aux sites des deux allées couvertes, en attendant, de découvrir, peut-être, comme l’espère Christian Frébutte, une troisième allée couverte. La campagne de fouilles 2023 devrait se clôturer à la fin du mois de juin.