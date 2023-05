Fermeture du service 112 de Libramont : un nouveau moratoire d’un an ?

” En octobre dernier, la Croix-Rouge a marqué son accord sur un moratoire d’un an, rappelle Romain van den Broecke, référent transport au centre de secours Luxembourg. Le projet de fermeture, annoncé pour le 31 décembre 2022, a été reporté. Nous sommes inquiets car nous n’avons reçu aucune garantie sur le maintien de notre service au-delà du 31 décembre. Les moyens financiers annoncés ne permettront pas de le pérenniser.”

Le service d’ambulance de Libramont, installé dans l’ancien bâtiment de la protection civile, à côté de la caserne des pompiers, occupe huit employés de la Croix-Rouge et une vingtaine de volontaires. Une ambulance est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ce service compte un millier de missions annuellement.

”Grâce à la mobilisation et à la grève des travailleurs, un moratoire d’un an a déjà été obtenu pour les centres de secours d’Ampsin et de Libramont mais le combat n’est pas terminé, indique Bruno Buyoya, délégué syndical Setca-FGTB. Lors de l’action de mobilisation, les représentants des travailleurs ont rencontré des membres du conseil d’administration qui se sont présentés comme soucieux de reconstruire la confiance des travailleurs et des volontaires, et la concertation sociale a alors repris. Entre-temps, Guy Richelle a été engagé comme directeur en janvier 2023. Les représentants syndicaux ont participé à des groupes de travail et nous avions la volonté et l’espoir d’avancer, mais la situation économique à la Croix-Rouge humanitaire reste incertaine.”

Le délégué syndical rappelle que l’avenir des centres de secours dépend notamment de l’augmentation de subsides en 2023. “Mardi, nous avons rencontré le Comex et le directeur général. Nous avons demandé un nouveau moratoire d’un an en attendant qu’une solution soit trouvée pour assurer la pérennité de ces centres. Le conseil d’entreprise du 31 mai sera suivi d’une rencontre avec la direction le 2 juin. À cette date, nous espérons obtenir une réponse dans ce dossier mais aussi sur les revendications relatives au déménagement à Namur et à la surcharge de travail dans les centres d’accueil.”