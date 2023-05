Extension des terrasses à Bastogne : “Un courrier ahurissant ! “

Dans cette lettre, le bourgmestre dit comprendre que certains commerçants ne souhaitent pas d’extension de terrasse. Dès lors, afin de répondre aux objectifs fixés en collaboration avec l’association des commerçants (ACAIB) de garder une cohérence sur l’ensemble de la place et d’y créer de l’animation pour attirer plus de clientèle, il les informe que les emplacements qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’extension à l’échéance fixée, seront, dans un premier temps, proposés aux établissements voisins directs. Si nécessaire, d’autres activités, comme du parking vélos ou des producteurs locaux, y seront organisées.

Sans concertation

Ce courrier a été qualifié d'“ahurissant” par le mandataire de la minorité. “Nous ne comprenons pas pourquoi cette décision intervient aussi tardivement. Elle a été prise sans aucune concertation avec les commerçants de la place Mc Auliffe. Ils ont été mis devant le fait accompli. Cette extension de terrasse représente un investissement financier non négligeable, en termes de mobilier mais aussi de personnel supplémentaire. On peut comprendre que certains y renoncent.”

Une demande de l’ACAIB

Benoît Lutgen a précisé, d’emblée, qu’un seul commerçant l’a interpellé à ce sujet. “L’extension des terrasses – accordée, au départ en 2020, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 – répond à une demande de l’association des commerçants, a-t-il rappelé. La Ville a marqué son accord tout en rappelant qu’elles sont situées sur le domaine public et que, dès lors, on ne peut y faire n’importe quoi. J’ai écrit à quatre reprises aux commerçants pour qu’ils fassent des propositions pour autant que certains critères soient respectés et que l’esthétique de la ville soit préservé.”

Intérêt général

Dans la foulée, le bourgmestre a rappelé que les mesures prises par la Ville pour assurer la sécurité de tous, entre les terrasses de l’Horeca, ont fait l’unanimité dans les rangs des commerçants. “Nous avons délimité les terrasses par des marquages au sol. Ces marques facilitent la mobilité des piétons et des personnes à mobilité. Je les ferai respecter à la lettre pour que les usagers faibles ne soient pas mis en danger. Ces mesures sont prises dans l’intérêt général”, a-t-il conclu.