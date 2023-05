Tintigny est la première commune wallonne à recevoir le label Connectoo

Tintigny est la première commune wallonne à recevoir le label. ©DR

À l’heure où la Belgique entend accélérer et simplifier la digitalisation de ses administrations, Mathieu Michel veut accorder une attention particulière à celles et ceux qui sont en difficulté par rapport au numérique. Avec le projet Connectoo et les aidants numériques, il met en place une logique de soutien simple et accessible.

” La province du Luxembourg n’échappe pas à la fracture numérique, souligne-t-il. Benoît Piedboeuf a été un des premiers bourgmestres à inviter son personnel communal à suivre la formation Connectoo. Aujourd’hui, Tintigny propose un service supplémentaire, nécessaire et extrêmement utile, et accompagne au mieux ses citoyens face à la digitalisation accrue et à l’apparition de nouvelles technologies. Apporter à ses administrés une aide et un soutien dans l’utilisation des outils numériques des administrations publiques est une première étape pour lutter contre la fracture numérique.”

Le bourgmestre Benoît Piedboeuf rappelle que la rapidité d’évolution numérique dans toutes les démarches ou obligations administratives, suppose que les mandataires soient attentifs à ce que les citoyens ne soient pas perdus. “Nos collaboratrices et collaborateurs communaux sont toujours disposés à aider notre population et ont accepté de suivre les formations en ligne pour offrir ce soutien. Je suis très heureux, avec le collège et la directrice générale, de ce premier grand pas dans la bonne direction. Cette initiative sera étendue à d’autres agents progressivement et cela confirme notre engagement aux côtés de la population.”

Concrètement, les Tintignolais peuvent se rendre au guichet de leur commune ou à l’espace public numérique, pour une aide dans leurs démarches avec MyPension, MyMinfin, CSAM, eBox, MaSanté, Itsme, MonDossier ou Tax on Web.