Il jette un chien par la portière lors d’une course-poursuite avec la police à Athus

Une course-poursuite s’engage entre un camping-car et des policiers français. Ces derniers préviennent leurs collègues belges, car le camping-car prend tous les risques pour passer la frontière. Des inspecteurs du poste d’Aubange, gyrophares bleu scintillant et sirène hurlante, tentent de stopper les fuyards. En vain. Le conducteur freine dangereusement à plusieurs reprises, et prend la direction du site du Joli-Bois à Athus. Il tourne sur le parking et roule vers le bois. C’est alors que le passager ouvre la portière et… jette un chien, un american staff, pour barrer la route aux policiers.