Les femmes de l’ASSILux de Hotton organisent le Grockeur festival le samedi 3 juin à Fronville au profit de la Ligue contre la maladie de Parkinson

"L’année dernière, les bénéfices avaient été versés au Télévie et nous prévoyons de les verser à la Ligue contre la maladie d’Alzheimer ou contre la mucoviscidose l’année prochaine", confie Véronique Charneux, l’une des chevilles ouvrières de l’ASSILux hottonnaise. Cette dernière en explique les objectifs: "Notre comité Assilux, anciennement femmes prévoyantes, se compose actuellement de 15 femmes. Nous proposons plusieurs activités chaque année dont l’une au moins est dédiée au Télévie (repas, bingo, tombola). Ce concert est l’une de nos autres organisations à visée caritative. Notre futur grand projet est l’organisation d’une soirée cabaret que nous présenterons au Royal à Hotton en octobre prochain. Notre objectif est vraiment de nous amuser en soutenant diverses associations".

Quatre groupes à l’affiche

Quatre groupes se produiront donc, dès 19 h, lors de ce 2e Grockeur festival.

C’est le groupe les Nenfants perdus qui ouvrira le bal dès 19 h, suivi une heure plus tard par le groupe Dalas. à 21 h, le groupe The Foggystuff montera sur scène avant la prestation de la tête d’affiche, Coverage, qui se produira, quant à elle, à 22 h 30. Un groupe, originaire de Ciney, qui interprétera les plus grands standards du rock des années 70,80 et 90 (Led Zeppelin, Pink Floyd, U2, Deep Purple, Rolling Stones ou Nirvana), non sans y apporter sa touche personnelle.

Les préventes sont disponibles au prix de 10 € en réservant par téléphone au 0496/76 85 62. Sur place, l’entrée sera fixée à 12 €.