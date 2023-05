6 000 litres de maitrank dans les rues d’Arlon (vidéo)

Mais ce que tout le monde attend, c’est l’inauguration de la fontaine maitrank devant l’hôtel de ville, suivie de la distribution de 150 litres du "divin breuvage" offert par la Ville. "Il a une saveur particulière, cette année, s’extasie Marielle Flammang, bénévole et ancienne membre du comité d’organisation des fêtes. Il n’y a plus de restriction Covid, tout ça est derrière nous. C’est ma première année en tant que bénévole, sans être organisatrice. On en profite d’autant plus. Il a un bon goût de"reviens-y"!".

Invités de marque

Parmi les milliers de personnes présentes pour déguster, avec plus ou moins de modération, ce vin cher aux Arlonais, quelques personnalités d’outre Arelerand se sont déplacées. Des représentants des villes jumelées à Arlon: Bitburg en Allemagne et Alba, en Italie. Aussi, le ministre-président Élio Di Rupo a fait son apparition au balcon.

"C’est une reconnaissance qui fait plaisir, se réjouit le grand bailli, Robert Geimer. On ignorait que le ministre-président allait venir. n ous sommes très heureux de pouvoir faire rayonner le maitrank à travers la Belgique, comme on l’a fait au palais royal il y a quelques semaines."

Un attrait international

Au-delà encore de la Belgique, de nombreuses personnes sont venues des quatre coins d’Europe. C’est le cas de Philipp Worms, jeune homme venu de Francfort: "C’est la première fois que je viens à Arlon, je suis venu exprès pour cette fête. J’aime beaucoup." D’autres encore venaient du Portugal rejoindre des amis arlonais.

Mais, évidemment, un grand nombre d’autochtones étaient de la partie. Quelques étudiants, notamment, venus se vider la tête en plein blocus: "Cela fait du bien dans cette période difficile pour nous", explique Louise Collard. Gérard Goffin, habitant de Bonnert, n’est plus en blocus depuis longtemps. mais est venu à vélo: "J’ai pris mon casque, on ne sait jamais, dit-il l’œil rieur. Évitons de reprendre la route pour profiter du maitrank au maximum !"