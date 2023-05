Ivre, l'Arlonaise dépose plainte contre les policiers qu'elle accusait de lui avoir volé 500€

Un mois de prison, amende et retrait de permis

La prévenue n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui plaide en sa faveur, mais le jugement met en exergue son comportement outrageant et indigne et regrette qu’elle ne comprenne manifestement pas la gravité de ses actes, préférant rejeter ses fautes sur les autres. "Lui accorder la suspension du prononcé comme le demande son avocat, serait de nature à minimiser encore plus la gravité des faits et son comportement irresponsable, insiste les attendus. Une juste répression est de la condamner à un mois d’emprisonnement, 1 600 euros d’amende et 45 jours de déchéance du droit de conduire." Elle devra en outre dédommager chacun des trois policiers outragés à raison de 500 € et payer divers frais de justice pour un montant de plus de 500 €. Afin de favoriser son amendement, elle a obtenu un sursis de trois ans pour la peine de prison et pour un tiers de la déchéance.