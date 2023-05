”Kinésithérapeute à Libramont, j’ai décidé de suivre une formation à Paris, dès le mois de septembre, pour obtenir un diplôme supplémentaire. Mon emploi du temps ne me permettra plus d’occuper un poste d’échevin”, explique-t-il.

Les suppléants de Bertrand Nique, Paul Jérouville, puis Edouard de Fierlant Dormer n’étant pas candidats à sa succession, c’est Sophie Pierre, 50 ans, de Bras-Bas, qui deviendra échevine. Elle prêtera serment le 13 juin et reprendra, à cette date, les compétences de son prédécesseur, à savoir le développement durable, l’environnement, la jeunesse et la petite enfance, le Programme Communal de Développement Durable, le sport et les infrastructures sportives.

La Libramontoise s’est présentée pour la première fois sur la liste Chevi en 2012 et a été successivement conseillère au CPAS, puis mandataire communale. En 2018, elle s’est présentée sur la même liste et a été élue conseillère communale.

” Je suis très contente d’accéder à cet échevinat car ces matières me tiennent à cœur, souligne-t-elle. “Au début, Bertrand m’accompagnera dans la gestion des dossiers. Actuellement, je n’ai pas listé mes priorités. En effet, il faut d’abord que je prenne mes marques. Je travaille à mi-temps à l’accueil de l’hôpital Vivalia à Libramont. Je ne dois, dès lors, pas faire de choix ni prendre un congé politique. Le poste d’échevine est compatible avec mon activité professionnelle.”

Bertrand Nique ne siégeant plus du tout au conseil communal, une nouvelle mandataire, en l’occurrence Mathilde Otjacques, enseignante, présidente du Patro, coach de basket et secrétaire fédérale des JMR, fera son entrée au conseil communal. Elle prêtera serment elle aussi le 13 juin. Il y aura donc une femme de plus au collège communal et au conseil.