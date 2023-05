Coca-Cola Luxembourg refuse d’augmenter les salaires

Le syndicat affirme que le groupe présente d’excellents résultats financiers au Grand-Duché. Une bonne santé que le géant de la distribution américain aurait tenté de dissimuler au début des négociations : "Le bilan financier présenté par la direction amalgamait les chiffres du groupe pour la Belgique et le Luxembourg […] Un manque de transparence qui annonçait la couleur des discussions".

La prime unique rejetée

Finalement, des chiffres nationaux et "plus favorables" sont obtenus en février, avec des augmentations de 12,5% du chiffre d’affaires, de 9,5% du volume de vente et de 13,5% du bénéfice net. Une croissance du bénéfice net plus haute d’un point que la moyenne sur l’ensemble du groupe.

Des hausses qui justifient celle des salaires des employés selon l’OGBL mais "la direction de Coca-Cola refuse de leur donner une part du gâteau". En novembre, cette dernière avait tout de même proposé une prime unique de 200 euros pour l’année 2023, indiquant qu’un refus mettrait fin au dialogue. Après des négociations, la prime a été revue à la hausse mais "reste maigre au regard des bénéfices".

À cela s’ajoute aussi le rejet des primes uniques par la majorité des salariés, craignant que ce système mette fin aux augmentations salariales, un "principe qui a prévalu historiquement dans le cadre des négociations". À travers son communiqué, l’OGBL déplore l’échec et incite la direction de Coca-Cola à retrouver un échange constructif avec les représentants des salariés. Sans avancée notable, un litige social devant l’Office National de Conciliation pourrait être envisagé.