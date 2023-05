En début d’après-midi, le plan rouge a été déclenché. Une trentaine de pompiers des postes de La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Saint-Hubert, Libramont, Erezée et Arlon, accompagnés de trois officiers de la zone de secours, se sont rendus sur place.

La protection civile de Crisnée ainsi qu’un hélicoptère de la police fédérale ont été appelés en renfort. Le commandant de la zone de secours, Stéphane Thiry, est également sur les lieux du sinistre.

”Une imprudence a été commise, avant midi” explique Guy Gilloteaux, bourgmestre de La Roche-en-Ardenne. Une personne, qui, actuellement n’a pas encore été identifiée par les services de police, brûlait des branches à proximité de la sapinière communale. Le feu n’a pas pu être maîtrisé et s’est très vite propagé aux sapins situés à proximité.”

Selon le bourgmestre, une partie de la sapinière communale a été détruite par le feu. “Heureusement, les 19 hectares n’ont pas été détruits. Nous avons des informations précises sur les dégâts causés grâce aux images prises par un drone. Nous estimons qu’entre 8 et 9 hectares ont été touchés. À certains endroits, les flammes étaient visibles à la cime des sapins, elles se propageaient en hauteur.”

Des lignes de défense ont été mises en place pour éviter que le feu n’atteigne les habitations situées non loin de la sapinière et le camping de la Strument. La N 89 et la route reliant Mierchamps à La Roche-en-Ardenne ont été fermées à la circulation.

”Vers 16 h 30, la situation était sous contrôle. Il y avait toujours des flammes sur le terrain mais le feu ne se propageait plus. Cela dit, il est prévu que des pompiers assurent une surveillance cette nuit. Par mesure de sécurité, la N 89 et la route vers Mierchamps resteront fermées jusqu’à 21 heures. Je remercie vivement les pompiers, le DNF, la protection civile et la police fédérale pour leur intervention efficace”, conclut Guy Gilloteaux.