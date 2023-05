Pour rappel, fin 2022, les centres 112, installés à Libramont et à Ampsin, ont été placés sous moratoire jusqu’à fin 2023 en raison du sous-financement public structurel des services de secours urgents. Le 23 mai dernier, des travailleurs ont manifesté leur opposition à la fermeture de leur service, à Uccle devant le siège social de la Croix-Rouge. Les syndicats, en front commun, ont demandé un nouveau moratoire d’un an.

”Le gouvernement fédéral a depuis lors annoncé un refinancement pour l’année 2024, ce qui permet d’améliorer la situation, mais qui reste insuffisant pour couvrir les coûts de fonctionnement des services ambulanciers”, explique la porte-parole dans un communiqué. “La Croix-Rouge appelle d’ailleurs les autorités publiques, fédérales et locales, à poursuivre le travail pour trouver des solutions pérennes de financement. Cependant, la mission de secours est essentielle pour l’ensemble de la population, quelle que soit la zone concernée. Dès lors, la Croix-Rouge de Belgique a pris cette décision dans un souci humanitaire, pour assurer une couverture de ses services secours sur l’ensemble du territoire wallon et bruxellois.”

Le directeur général, Guy Richelle, rappelle que l’ambulance Croix-Rouge est prête à intervenir dans les meilleurs délais, pour un accident de la route, une évacuation d’un home pour personnes âgées, ou pour sauver un passant qui fait un malaise en rue, mais aussi préventivement sur tous les dispositifs médicaux, les évènements sportifs, les festivals d’été. “À chaque fois, des vies sont en jeu. Chaque habitant du pays peut un jour être concerné. Nous souhaitons préserver ce service à la population, y compris dans les zones plus rurales. Nous travaillons avec les autres acteurs de l’urgence, pour faire en sorte que ce secteur, largement sous-financé par les pouvoirs publics, le soit à sa juste valeur”.

Le directeur général de la Croix-Rouge de Belgique conclut en remerciant chaleureusement les professionnels de l’urgence à Libramont, à Ampsin, mais aussi dans chaque centre de secours, qui, se dévouent sans compter pour répondre à leur mission essentielle et sauver des vies. Cette décision a été accueillie avec enthousiasme par Bruno Buyoya, délégué syndical Setca-FGTB. “Nous avions proposé un moratoire d’un an et, finalement, il a été décidé de maintenir ces services en continu : il n’y aura pas de nouvelle menace de fermeture au 31 décembre 2024. Nous sommes très satisfaits. Le combat des travailleurs a porté ses fruits.”