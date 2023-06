Durbuy : un maillon de plus dans la gestion des eaux usées

La commune de Durbuy dispose d’un maillon supplémentaire dans la gestion des eaux usées. La station d’épuration de Plain de Holset, qui vient d’être mise en service, apporte un bénéfice direct pour la qualité des eaux à l’échelon local et pour la protection de la zone de baignade de Noiseux située en aval. Elle sera ouverte au public ce dimanche, de 10 heures à midi. L’occasion, pour le bourgmestre et les représentants d’Idélux et de la SPGE, notamment, de faire le point sur l’épuration des eaux usées.