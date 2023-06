Feu de forêt à La Roche: l’heure est au bilan et à la sécurisation

L’heure est désormais au bilan et à la sécurisation. "Les forestiers ont pour mission de circuler pour s’assurer qu’il n’y a pas de reprise de feu, mais aussi d’empêcher les gens de pénétrer sur les parcelles touchées qui représentent un réel danger en raison du risque de chutes d’arbres et de branches. Dans certains bois scolytés, le feu est monté à plusieurs mètres entre le bois et l’écorce."

Le montant global des dégâts n’est pas encore connu. "Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) va évaluer les arbres qui ont brûlé, mais aussi ceux qui ont souffert, sachant qu’outre les arbres brûlés, certains bourgeons bien verts ont disparu en raison des fortes chaleurs. Cela représentera un travail minutieux de la part du DNF."

Au total, l’incendie aurait détruit 8 hectares de forêts privées et publiques, précise le bourgmestre rochois. Un sinistre dû à l’imprudence d’un privé qui brûlait des branchages en fond de vallée. "Le patrimoine forestier de la commune est assuré depuis plus de 10 ans", souligne Guy Gilloteaux. "Vu le dessèchement possible et les périodes de sécheresse, nous avons souhaité nous prémunir."