L’alcool interdit dans les camps d’été à Chiny, Bouillon et Florenville

” Le règlement, en vigueur depuis 2017, a été reconduit, souligne Patrick Adam, bourgmestre de Bouillon. La consommation de boissons alcoolisées sera, dès lors, à nouveau interdite, cet été, dans les camps des mouvements de jeunesse installé sur le territoire communal. D’autres mesures seront prises, comme le passage de Monsieur Camp, tous les deux jours, pour s’assurer que le règlement est bien respecté.”

Reconduction aussi dans la commune de Florenville. “Nous sommes très satisfaits des résultats de l’été 2022 et avons, dès lors, décidé de poursuivre afin que les jeunes passent de belles vacances en harmonie avec leur environnement”, indique la bourgmestre Sophie Godfrin.

À Chiny, le bourgmestre Sébastian Pirlot précise que le règlement 2022 a été abrogé et qu’une autre version a été proposée à l’approbation du conseil communal en mars. “Le nouveau règlement est tout aussi coercitif. Nous avons fait appel à un avocat pour qu’il le toilette sur le plan juridique pour éviter un éventuel recours. Seuls les propriétaires de terrains ou de bâtiments disposant d’un agrément communal peuvent accueillir des camps.”

Dans la nouvelle mouture du règlement communal, il est précisé que les substances illicites sont strictement interdites. “Le responsable est tenu de s’assurer du respect de cette interdiction sur le site du camp. Lui et les animateurs doivent, par ailleurs, assurer un encadrement de qualité et agir efficacement en cas de problèmes. L’alcool, tout comme les substances illicites, modifie les états de conscience, les relations et cette efficacité. Les substances illicites, tout comme les pompes à bière sont interdites.”