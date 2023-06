Il avoue devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau ce jeudi matin: "Je ne sais pas faire autrement que de frapper mon fils. J’ai été éduqué moi-même comme cela et j’ai continué à imposer cela à mon fils. Je n’ai aucun problème avec les enfants de ma sœur. Mais mon fils, lui, il ment."

La jeune avocate Me Chloé Dewelle, partie civile pour le tuteur ad hoc de l’enfant mineur, parle de profondes "violences physiques et psychologiques " imposées au petit garçon, entre ses 5 à 10 ans, jusqu’à l’année dernière. "Cet enfant a fait des crises à l’école. Il est en grande recherche d’affection. Le père trouve normal de frapper son fils au visage car lui-même a subi des coups pendant son enfance !"

Il ne veut pas stopper la consommation d’alcool

Le père, séparé de la mère depuis sept ans, n’avait l’enfant en garde qu’un week-end sur deux et finalement le garçon a dû être placé par le SAJ en famille d’accueil.

"Je ne le vois plus depuis trois mois, mais je suis en invalidité à présent, Je passe ma journée à regarder la TV. Je n’ai pas grand-chose à proposer à mon fils", affirme le prévenu.

La juge Anne Wiliquet et la substitut du procureur du roi, Sarah Stévenin, relèvent que le prévenu est déjà venu, ivre, rechercher son enfant à l’école. "Oui, c’est vrai, et j’avais même dormi dans la voiture, reconnaît l’homme. Mais l’alcool me calme et me fait du bien. Je suis en général plus violent quand je n’ai pas pris d’alcool."

L’alcool fait partie du quotidien du prévenu.

"Vous ser iez prêt à abandonner toute consommation d’alcool en cas de sursis probatoire ? ", lui demande la juge Wiliquet.

"Je veux bien essayer, mais je sais bien que je n’y arriverai pas. J’ai déjà fait dans le passé une cure à Bertrix, et aussi une de plusieurs semaines à Lierneux. Cela ne m’a pas servi."

"Mais c’était il y a plus de 20 ans ! Vous pourriez réessayer. Vous êtes père de famille", insiste la juge.

"Je vous le répète, je n’ai pas l’intention d’arrêter la consommation d’alcool", répond le prévenu.

Son avocate, Me Charlotte Maudoux, préconise plutôt un sursis probatoire avec l’obligation de suivre une formation Praxis de gestion de la violence.

Le parquet, via Sarah Stévenin, relève que le prévenu a déjà été condamné trois fois pour des coups volontaires et six fois pour des conduites au volant en état d’alcoolémie. Mme Stévenin requiert une peine de 12 mois de prison et une amende de 800 €.

Elle voudrait aussi que le prévenu s’engage à ne plus consommer d’alcool et se soumette à des contrôles réguliers d’abstinence, mais l’intéressé n’en veut pas.

Le jugement sera rendu le 11 juillet prochain, en audience de vacations.