Clinique du sein : “Tous les indicateurs sont au vert”

Pour rappel, un agrément provisoire a été accordé à l’hôpital d’Arlon en tant que clinique coordinatrice du sein, complétée par une clinique satellite, à l’hôpital de Libramont. Cet agrément a été délivré en mars dernier par l’AVIQ, sur base du niveau d’activité des sites hospitaliers, le nombre de cas nécessaire étant déjà atteint dans la clinique coordinatrice – 125 nouveaux cas/an – et dans la clinique satellite – 60 nouveaux cas/an.

”La ministre de la Santé a pu se rendre compte de l’ensemble des infrastructures et des équipes que Vivalia a mises en place, correspondant aux normes d’une équipe agréée, souligne Pascal Mertens, directeur général de Vivalia. Elle a pu s‘entretenir avec les médecins, les infirmières et des patientes en cours de traitement. Nous lui avons remis un document officiel dans lequel Vivalia apporte l’ensemble des informations complémentaires qui avaient été demandées par l’AVIQ. En effet, quand la ministre a accordé l’agrément provisoire, le profil des médecins et les modalités de collaboration entre les deux hôpitaux, notamment, restaient à préciser.”

L’objectif de Vivalia est que l’agrément délivré initialement pour une durée de six mois renouvelable devienne pérenne, ce qui constituerait une nouvelle très positive pour les patientes puisqu’elles pourront continuer à se faire soigner à proximité de leur domicile. “Tous les indicateurs sont au vert. Nous espérons obtenir l’agrément définitif dans les prochaines semaines”, poursuit le directeur général.

Après cette rencontre, la ministre a pris la direction de la MR-MRS “Le Domaine de l’Ambra”, pour l’inauguration des nouvelles infrastructures. Après un peu plus de deux années de travaux et un investissement de 17 millions d’euros – dont 6,5 millions d’euros de subsides dans le cadre du Plan “Papy-boom” de la Région wallonne – la nouvelle MR-MRS est à présent pleinement opérationnelle. Elle a accueilli ses premiers résidents en mars dernier, suite au déménagement de l’ancienne Séniorie de Sainte-Ode.

D’une capacité totale de 90 lits, l’établissement dispose d’un agrément pour 66 lits, dont 28 MRS et 13 lits de court séjour. La maison qui s’étend sur une superficie de 8,000 m2 est aménagée sur quatre niveaux. Quarante-cinq membres du personnel salariés et quatre kinésithérapeutes indépendants composent l’équipe du Domaine de l’Ambra.