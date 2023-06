Les fleurs de Breuvanne ont encore été volées

" C'est démoralisant "

Un nouveau vol, oui. Car quasi tous les ans, c’est le même triste constat. Une ou des personnes malintentionnée(s) vole(nt) ou dégrade(nt) les installations florales des bénévoles. "L’an dernier, toutes les jardinières ont même été jetées dans la Semois. C’est vraiment décourageant", soupire Guy Lequeux. Quatre jardinières, installées sur le pont, et deux pots, situés à l’entrée du village, ont subi des dégradations. Cela représente environ 25 fleurs. "Le préjudice financier n’est guère important, on estime cela à 50 euros. Nous n’avons pas porté plainte, car cela ne servira à rien. C’est plutôt le préjudice moral qui à de l’importance. Nous sommes une petite structure, on peine déjà à recruter de nouveaux bénévoles. Alors quand on voit cela, c’est démoralisant. On essaye de rendre notre village beau et des petits malins s’amusent à tout détruire. Au-delà des fleurs, cette association permet de créer du lien et un tissu social au sein du village", ajoute Guy Lequeux qui précise aussi que des particuliers ont aussi observé des vols d’objets et de végétaux sur leur propriété récemment.

Si à Breuvanne les bénévoles sont désormais résignés, de nouvelles fleurs devraient malgré tout être repiquées dans les prochains jours, comme chaque année...