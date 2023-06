En ce qui concerne le budget, sur l’ensemble des éditions, il tourne autour des 5 438 000 € Dans ce budget, la moitié revient aux artistes, agents, droits d’auteur….

410 000 euros sont aussi pour les "tiers", à savoir l’économie locale et les gens qui travaillent pour le festival. Enfin, 621 000 euros sont répartis pour le montage de la scène, le son, la sécurité…

Une perte de 77 000 €

Mais d’où vient l’argent ? C’est simple. Les sponsors ont apporté 1 145 000, le public rapporte, pour sa part, 2 704 000 €. Éric Leclerc, comptable du festival, explique qu’à Bertrix le soutien financier n’est pas étatique, mais local. Dans certains festivals, la billetterie ne rapporte que 10%. Ce n’est pas du tout le cas du Baudet’stival. Éric Leclerc tient les cordons de la bourse depuis l’aventure. "En sept éditions, on a malheureusement engagé une perte de 77 mille euros."

Il maintient qu’il ne faut pas tirer la sonnette d’alarme, mais qu’il faut maintenir le cap. Le festival de Bertrix a à présent son identité propre et est une sacrée vitrine pour notre province. Être un festival "moyen", entre les grands et les petits, ce n’est pas une position idéale. "On ne peut rien faire contre les Ardentes ni Ronquières. On y arrive et on a trouvé l’exact équilibre de ce qu’il faut faire. Rappelons que la particularité du Baudet, contrairement aux autres"gros"festivals, c’est qu’il n’est pas dans une ASBL. Ici, à Bertrix, le festival doit s’autogérer et s’autofinancer dans tous les domaines. En termes de subsides, le festival se voit octroyer 100 000 euros, donc, cela fait 10 000 euros en moyenne par an."

Pour cette année, on vous l’a dit, les pass early bird sont presque tous partis ! Pour s’arracher les derniers, rendez-vous sur www.baudestival.be