AC Restaurant de Hondelange : le personnel a été entendu

En novembre 2022, dans la perspective de la fermeture de l’aire autoroutière, au 30 septembre 2023, faute de repreneur, la direction des AC Restaurants&Hôtels Beheer NV – Autogrill Belgium – avait lancé la procédure Renault. À l’époque, vingt-sept emplois étaient en jeu. Or, en mars, la négociation relative au plan social était dans l’impasse et les syndicats CSC et FGTB, en front commun, avaient lancé un mot d’ordre de grève. Le personnel s’était croisé les bras les 24 et 25 mars.

Début avril, aucun accord n’ayant été trouvé sur les modalités de licenciement, un nouveau mot d’ordre de grève avait été lancé, pour les 7 et 8 avril. Des propositions ont finalement été faites aux syndicats après la mi-mai, date du changement de direction au niveau européen. “Les actions menées par les travailleurs ont finalement porté leurs fruits. Elles ont fait réagir les responsables au niveau européen”, se réjouit Françoise Renard.

Les syndicats avaient rappelé à la direction que certains membres du personnel étaient dans l’entreprise depuis plus de vingt ans, beaucoup d’autres depuis plus de dix ans. Ils demandaient seulement de pouvoir travailler correctement jusqu’à la fin et d’être licenciés le 30 septembre, avec le paiement des indemnités de rupture et de fermeture. Actuellement, l’équipe se compose encore de 25 personnes.

Sur le plan financier, malgré l’annonce lors d’un conseil d’entreprise en décembre 2022, d’une enveloppe risque social de 2,5 millions d’euros, provisionnée dans la comptabilité 2022, le total du budget accepté par l’entreprise atteignait à peine 1,5 million d’euros. Les syndicats ont obtenu qu’un montant intermédiaire soit alloué.

Que deviendra le site ? La députée arlonaise Anne-Catherine Goffinet vient d’interpeller Philippe Henry, ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures à ce sujet. “L’avenir de l’aire autoroutière de Hondelange après le 1er octobre sera prochainement abordé par la Sofico et le SPW Mobilité Infrastructures a-t-il annoncé. Il s’agira d’examiner les différentes options qui existent, soit la démolition totale, soit la démolition partielle, soit la reconversion.”