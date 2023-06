Une délégation de l’American Battle Monuments Commission (ABMC) a participé à la cérémonie. “Le monument est géré depuis trois ans par l’ABMC, a rappelé le bourgmestre Benoît Lutgen. Cette association a, en effet, pris en charge l’entretien et la valorisation du “Mémorial de la Bataille des Ardennes au Mardasson”, puisque telle est sa nouvelle appellation.”

Les 4 000 arbres plantés au Bois de la paix rendent hommage aux vétérans de la Seconde Guerre Mondiale. Un hommage est également rendu aux civils et aux combattants des villes martyres. La Ville de Bastogne a recensé sur des panneaux, les villes décimées dans d’autres guerres en Europe, comme Verdun, Wiltz, Coventry, Volgograd ou encore Varsovie.

Les participants à l’édition 2023 du Mémorial Day se sont souvenus de deux autres villes martyres, Lidice et Lezaky, en République Tchèque. Elles ont en commun d’avoir été détruites par les Nazis en 1942. Une stèle et une sentinelle de paix ont été inaugurées en présence des élèves de 5e et 6e primaires de l’école de Marvie.

”La guerre ce n’est pas seulement le passé, cela peut être notre avenir, a souligné le bourgmestre. Et c’est nous qui sommes désormais les gardiens de notre paix, de notre sécurité et de notre avenir. Le message est d’une brûlante actualité.”

S’adressant aux nombreux représentants tchèques il a ajouté : “Chers représentants de la République tchèque, je voudrais souligner en conclusion que l’honneur d’inaugurer la stèle de Lidice se double d’un fort sentiment de reconnaissance. Nous avons appris à nous connaître. Des échanges suivront. Vous avez déjà invité les enfants de nos écoles à participer à un concours de dessins consacrés au massacre de Lidice. Je souhaite que d’autres actions nous rapprochent. Je pense à des échanges d’étudiants dans le cadre de nos cours de citoyenneté.”