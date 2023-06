Une voiture a fait une sortie de route et a terminé sa course à environ 3 mètres en contrebas de la chaussée. Les pompiers d’Erezée et Houffalize se sont rendus sur place avec un officier de la zone de secours.

Sur place l’équipe médicale a demandé un renfort médicalisé, la personne, coincée dans l’habitacle du véhicule, souffrant de plusieurs fractures.

Après stabilisation de la voiture, la toiture a été découpée. La victime a été longuement conditionnée par le médecin de l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne pour être transférée vers le CHU de liège. La police de la zone Famenne Ardenne a dressé le constat.