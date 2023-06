Micheline, 81 ans, est décédée dans un incendie à Athus

La zone de secours Luxembourg a reçu l’appel à 2 h 11. D’importants moyens ont été mobilisés. Les pompiers d’Aubange, Arlon, Etalle, Virton se sont rendus sur place avec en renfort leurs collègues français de Longwy. Le commandant de la zone, Stéphane Thiry, de même que le bourgmestre d’Aubange, François Kinard, et la responsable de la Planification d’urgence se sont également rendus sur place.

“Le feu s’est rapidement propagé à l’autre immeuble à appartements, contigu, situé au numéro 25, explique le bourgmestre. L’octogénaire se serait réfugiée dans sa douche et aurait été asphyxiée. Elle habitait au premier étage du bâtiment où l’incendie s’est déclaré.”

Deux blessés graves sont aussi à déplorer. “Une jeune fille, hébergée chez une amie, a sauté par la fenêtre, poursuit le bourgmestre. Elle souffre de multiples fractures mais ses jours ne sont pas en danger. Un homme du feu a aussi été blessé pendant l’intervention. En effet, Fabian Moreau, pompier à Etalle, est passé au travers d’un étage. Mardi matin, il a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé sur les réseaux sociaux. Son pronostic vital n’est pas engagé.”

François Kinard précise qu’au total 13 personnes se trouvaient dans les deux immeubles quand le feu a pris. Un couple a fui le brasier en sortant par la fenêtre. “Ils n’ont pas été blessés car ils ont pu prendre appui sur le toit du garage. Quand je les ai rencontrés, ils étaient indemnes mais choqués.”

Quatre personnes ont été relogées à l’hôtel. Les sept autres sinistrés ont été hébergés provisoirement dans leur famille ou chez des amis. “Nous allons mettre tout en œuvre, avec les services sociaux, pour leur trouver rapidement un logement, continue le bourgmestre. Les personnes évacuées ont besoin de vêtements, d’effets personnels mais aussi d’être soutenues dans leurs démarches administratives. Nous allons travailler en collaboration avec la Croix-Rouge.”

Cet incendie, qui a touché deux immeubles contigus et fait un mort et deux blessés graves, est le plus important de ces dernières années dans la commune d’Aubange, selon le bourgmestre. Le bâtiment situé au numéro 27 est totalement détruit. L’autre bâtiment, dont une partie de la toiture a été démontée, est aussi inhabitable. François Kinard a annoncé qu’il allait prendre un arrêté d’inhabitabilité pour ces deux immeubles.