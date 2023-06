Saint-Mard : il a participé à une agression crapuleuse

Plusieurs de ces victimes ont gardé de graves séquelles des faits. Il a déjà été condamné pour avoir commis plus d’une trentaine de faits. Une des victimes a été attachée avec les fils arrachés du téléphone. Elles ont toutes été bousculées et ou menacées. Seul un des complices de Jordan Lepage a fait appel. L’intéressé était poursuivi pour avoir participé à un vol avec violence commis le 18 février 2021. Rolande, une dame âgée de 87 ans s’est vu dérober des bijoux et un appareil de télésurveillance ! Stéphane devait également répondre d’avoir écoulé certains des objets dérobés.

En pleine journée

Le 18 février 2021, peu après 14 h 30, Jordan Lepage a commis le vol avec violence. Il a déclaré avoir commis le fait à l’instigation de Stéphane, qui lui réclamait l’argent qu’il lui devait.

Ce dernier aurait eu besoin de l’argent pour l’achat de nouveaux pneus. Ce dernier était, selon Jordan Lepage, parfaitement informé de l’endroit approximatif du vol et du jour prévu pour sa commission. Il était convenu qu’il revende les bijoux dérobés. Stéphane a négocié, le même jour, deux ou trois desdits bijoux contre l’achat de 5 g d’héroïne en France, du côté de Mont-Saint-Martin. Quant à Stéphane, il a affirmé n’avoir eu connaissance du vol que lorsqu’il a pris Jordan Lepage en charge à l’église de Chenois et que celui-ci lui a montré des bijoux. Il a contesté en avoir reçu.

Changements de versions

Mais tant les magistrats du tribunal que ceux de la cour d’appel ont estimé que les propos de Jordan Lepage correspondaient davantage aux éléments du dossier répressif. Stéphane a plusieurs fois changé de version. “Après avoir affirmé que Jonathan Lepage ne lui avait aucunement expliqué ses occupations, qu’il le véhiculait uniquement pour se procurer sa propre drogue à Athus et qu’il s’était contenté de le ramener chez lui. Il a fini par admettre qu’il lui avait montré les bijoux volés à Rolande X après l’avoir pris en charge, en lui indiquant qu’ils provenaient d’un vol, qu’il consommait encore régulièrement de l’héroïne et qu’ils s’étaient rendus ensemble dans la région d’Athus ou de Mont-Saint-Martin chercher des stupéfiants après être repassés par le domicile de Jordan Lepage.”

Stéphane a également admis qu’il savait que l’argent de la drogue “ne tombait pas du ciel” et qu’il savait que son complice commettait des vols. Il a également admis avoir réclamé de l’argent à Jordan Lepage pour s’acheter des pneus. La cour a estimé qu’il était crédible qu’il ait conservé une partie des bijoux comme l’avait expliqué Jordan Lepage. L’homme a agi en état de récidive légale. La cour a estimé qu’un complément de peine de dix mois était adéquat.