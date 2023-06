Fonctionnement déficient du 1733 : des médecins généralistes en grève

Dans le Namurois, le Dr Philippe Lutte, médecin généraliste à Yvoir, explique pourquoi il a débrayé. “Le problème se pose, depuis le mois de mars, pendant la garde de nuit, de 23 heures à 8 heures. Le 1733, soit le numéro unique pour les médecins de garde, ne joue plus son rôle au niveau du tri et de l’aiguillage des patients. Nous devons répondre à toute demande des citoyens.”

Le praticien poursuit en disant que les médecins, assaillis d’appels téléphoniques, doivent effectuer le tri eux-mêmes. “En l’absence de filtre, nous sommes dérangés continuellement. Parfois les demandes sont tout à fait farfelues. Personnellement, j’ai peur de décrocher le téléphone. Ce mode de fonctionnement génère beaucoup de stress.”

Le Dr Christian Guyot, président des postes médicaux de garde Luxembourg Dinant et médecin généraliste à Hotton, n’a pas débrayé. Il souligne que si depuis le mois de mars, le filtrage des appels n’est plus effectué par le 1733, les postes médicaux dont ils s’occupent disposent à présent d’un service externe. Ce service filtre les appels urgents, propose un rendez-vous et renvoie les patients vers la personne de contact.

” Ce secrétariat intermédiaire téléphonique est financé par l’INAMI, précise-t-il. En effet, à la suite des problèmes rencontrés depuis le mois de mars, deux options ont été proposées, pour remédier aux manquements du 1733 : le recours à un opérateur extérieur, comme Captel, ou le financement d’un accueillant pour plusieurs postes médicaux de garde. Nous avons opté pour la première option.”

Reste qu’une autre circulaire, imposant la présence de deux médecins simultanément, l’un au poste médical de garde, l’autre mobile, est jugée inacceptable par certains, d’autant qu’elle fait double emploi par rapport à la deuxième option. “La présence de deux médecins au poste médical de Bastogne ne se justifie pas”, souligne le Dr Gaëlle Falisse.

De son côté, le Dr Guy Delrée, médecin à Marche-en-Famenne et président de la Fédération des associations de médecins généralistes de la Région wallonne, rappelle qu’avant le mois de mars, le médecin de garde ne se déplaçait que pour les résidents des maisons de repos, les personnes en soins palliatifs, les patients incapables de se déplacer et les certificats de décès. Le filtrage des appels est pour lui indispensable. “Je n’ai pas débrayé ce mercredi, car selon moi, le dialogue n’est pas rompu, mais je suis solidaire de ce mouvement”, conclut-il.