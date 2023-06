La formule magique du wash wash a échoué à Bertrix et Saint-Hubert

Grâce aux deux Bertrigeois, qui ont piégé les escrocs et prévenu la police qui les a pris en flagrant délit le 14 janvier 2020 à Bertrix, la seconde affaire a pu être élucidée. Tout avait commencé quelques jours plus tôt par une prise de contact dans le cadre de la vente d’une tractopelle par les victimes contactées par un homme qui se présente comme faisant régulièrement du commerce pour le fils d’un ministre Congolais, le second prévenu. Ils invitent les vendeurs dans un hôtel arlonais pour gagner leur confiance car, pour le paiement de la machine, il faudra s‘arranger. "Ils mangent ensemble puis, le soir même dans une chambre, l’un des hommes fait une démonstration assez particulière à ses invités, précise la substitut Léa Clarinval. Il explique qu’il a de l’argent de famille, des billets de banque tamponnés qu’il sait détamponner pour en faire des billets originaux. Il prend un vrai billet et deux billets tamponnés et verse dessus un produit. Puis emballe les billets dans du papier cellophane parce qu’il faut attendre un peu. Quand ils déballent les billets, les tampons ont disparu. C’est l’escroquerie du wash wash. Les victimes tombent dans le panneau. L’un des acheteurs avait gardé les billets détamponnés et fait vérifier par la banque qu’ils étaient bien authentiques."

Des billets noircis sèment le doute

Le jour de la vente, les vendeurs amènent 60 000 € de faux billets, noircis à la teinture d’iode cette fois, pour les transformer en 30 000 € de billets authentiques, le prix de la machine. Mais pour ce faire les vendeurs devaient amener les billets originaux pour la transformation, soit 30 000 €. Comme les billets sont noircis, la vente est annulée. Les victimes finissent par accepter la transaction à la condition qu’elle se déroule chez eux à Bertrix. Le lendemain, au déballage des billets, les vendeurs découvrent qu’il s’agit de faux billets. Ils vont alors piéger les prévenus en leur demandant de revenir pour transformer 100 000 € supplémentaires. C’est à ce moment-là que les auteurs seront arrêtés par la police, en flagrant délit.

Cette interpellation permettra de mettre une seconde arnaque au jour. Celle d’un restaurateur chez lequel l’un des prévenus se fera passer, en 2019, pour les fils de l’ancien président du Gabon. Il voulait acheter des toiles exposées dans le restaurant pour les exposer là-bas. Le restaurateur, qui sent l’arnaque, refuse. Mais les escrocs oublient un sac de billets chez le restaurateur qui refuse de le rendre. Le lendemain, celui-ci sera victime d’une extorsion alors qu’il se rendra à la banque pour y déposer la recette du jour du restaurant. "Un homme à moto est couché en travers de la route. Surgit un second motard qui entre dans la voiture et oblige le restaurateur à se rendre dans un chemin boisé. Il sera délesté de la recette du restaurant et de plusieurs bijoux", indique le parquet qui requiert 18 mois de prison pour l’un des prévenus et 30 mois pour les deux autres.

Me Danneels, conseil du prévenu considéré comme le chimiste de la bande organisée, affirme que son client "n’était pas présent à la remise de l’argent et n’a jamais vu la couleur de cet argent. " Me Guiot, qui représente celui qui a mis en confiance les victimes, estime que son client n’est pas l’instigateur de l’arnaque. "Il sillonne la Belgique pour acheter des véhicules à envoyer vers l’Afrique. Il est domicilié dans la région, a quatre enfants et un travail. Il envoie régulièrement de l’argent en Afrique. Ce n’est pas du blanchiment." Me Crasset plaide le doute pour le prévenu chargé d’amener le matériel. "Il y a des zones d’ombre. Les prévenus se rejettent la responsabilité. Mon client est concerné par la tentative d’escroquerie des 100 000 € et le regrette. " Les prévenus nient être impliqués dans les faits d’extorsion du restaurateur. Jugement le 27 juin.