Partant du constat que l’innovation est au cœur de la croissance économique, Mind&Market a pour ambition de mettre en lumière les idées entrepreneuriales innovantes qui prospèrent à travers toute la Belgique francophone. Comment ? En connectant ces innovations avec le marché afin d’aider les porteurs de projets à valider l’attrait du marché, à tester le modèle d’affaires ou encore à trouver du financement et des partenaires potentiels.

En 15 ans d’existence, le Forum Mind&Market est devenu un évènement incontournable en s’implantant dans plusieurs provinces de la Wallonie, dont la province du Luxembourg où il a rencontré un franc succès l’année passée pour sa 1re édition. Il revient donc avec des nouveautés qui ne manqueront pas de surprendre le public.

Organisé en collaboration avec Idelux, E-square et E-cube, le Forum Mind&Market s’établira à Marche-en-Famenne à l’E-square, le 29 juin. Une journée remplie d’activités avec l’objectif de répondre aux besoins des jeunes entrepreneurs innovants soucieux d’accélérer le développement de leur projet.

Au programme ? Un large panel d’activités comme des ateliers “brain-bar” pour résoudre une problématique spécifique et repartir avec des pistes d’actions et recommandations grâce à l’intelligence collective, des sessions “pitch” pour présenter son idée et obtenir des retours constructifs du jury d’experts ou encore des sessions de “speed-meetings” avec des dirigeants et administrateurs d’entreprise pour agrandir son carnet d’adresses et des acteurs du financement pour enclencher une levée de fonds.

Cet évènement est également ouvert aux visiteurs qui souhaitent découvrir les dernières tendances en matière d’innovations, s’inspirer et réseauter. Ils sont invités à consulter le programme afin de découvrir les activités ouvertes au public. Inscription gratuite sur www.mindandmarket.be. avant le 14 juin pour les porteurs de projets et le 28 juin pour les visiteurs.