10 ans de prison pour le réfugié afghan qui a voulu tuer un joggeur à Bouillon

L’agression avait été purement gratuite. La victime avait reçu 4 coups de couteau, dans le dos, au flanc gauche, et aussi un coup qui visait la carotide. Me Paul-Emmanuel Ghislain, partie civile, avait précisé que le malheureux joggeur conserve des séquelles à vie de l’agression. "Il conserve une incapacité permanente au bras gauche et un stress permanent."

Avocate du prévenu, Me Florine Parmentier avait plaidé que le réfugié afghan vivait sous stress depuis sa vie dans son pays sous le régime des talibans et que le jour de l’agression du joggeur, l’intéressé n’avait pas pris ses médicaments neuroleptiques et antidépresseurs.