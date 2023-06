Grève du personnel ouvrier des établissements scolaires du réseau Wallonie Bruxelles Enseignement

”Les membres du personnel ouvrier des établissements scolaires de ce réseau ont décidé d’entamer une grève en réponse à une série de mesures qui affectent leurs conditions de travail et leurs revenus, précise la CSC Services Publics dans un communiqué. Cette décision intervient à la suite d’une baisse des dotations allouées aux établissements scolaires ainsi qu’au projet de paiement des traitements du personnel ouvrier statutaire à partir de ces dotations.”

Le syndicat rappelle que le personnel ouvrier joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des établissements scolaires. Leurs tâches incluent l’entretien des bâtiments, la gestion des installations techniques, la restauration scolaire, etc. Cependant, la récente décision de réduire les dotations affecte directement leur capacité à fournir ces services de manière efficace et adéquate.

” La baisse des dotations allouées aux établissements scolaires du réseau WBE a créé une situation financière précaire, qui aura un impact direct sur les conditions de travail du personnel ouvrier, poursuit la CSC. La transition vers le paiement des traitements du personnel ouvrier statutaire à partir de ces dotations ajoute une couche de complexité supplémentaire. Cette nouvelle méthode de rémunération peut entraîner des retards de paiement et une incertitude financière pour les travailleurs, qui dépendent de leur salaire pour subvenir à leurs besoins quotidiens.”

Selon le syndicat, les travailleurs estiment que ces mesures sont injustes et mettent en péril la qualité de l’éducation et le bon fonctionnement des établissements scolaires. Ils demandent donc aux autorités compétentes de revoir leur décision et de garantir des conditions de travail et de rémunération justes et stables pour l’ensemble du personnel ouvrier.

La grève débutera le 9 juin et se terminera le 4 juillet par un rassemblement devant le cabinet de la ministre Caroline Désir. Pendant cette période, les travailleurs du personnel ouvrier se mobiliseront pour sensibiliser le public aux problèmes auxquels ils sont confrontés et pour faire entendre leur voix. Ils appellent également les parents, les enseignants et les autres membres de la communauté éducative à exprimer leur solidarité envers leur cause.

”Des discussions sont en cours entre les représentants du personnel ouvrier et les autorités compétentes mais les questions de la CSC services public demeurent sans réponse. Ensemble, nous devons trouver des solutions qui préservent les droits et les intérêts de tous les acteurs impliqués dans le système éducatif”, conclut la CSC Services Publics.